Вратарь "Оттавы" Нильссон признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 11 ноября. Шведский голкипер "Оттавы" Андерс Нильссон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

29-летний Нильссон в трех матчах одержал три победы, отразив 96 из 101 броска.

Второй звездой недели признан 22-летний нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. Он стал лучшим бомбардиром недели, набрав в четырех матчах девять очков (2 гола + 7 результативных передач). В матче с "Чикаго" (4:5) он впервые в карьере отдал четыре голевых паса в одной игре. Всего он набрал в 19 матчах 25 очков (13+12).

Третьей звездой недели стал 21-летний защитник "Колорадо" Кэйл Макар, набравший в трех играх шесть очков (3+3) и одержавший две победы. В матче против "Коламбуса" (4:2) он впервые в карьере оформил дубль. Макар стал четвертым защитником в истории НХЛ, который в 17 дебютных матчах лиги набрал 17 (4+13) очков в регулярном чемпионате.