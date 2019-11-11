Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Вратарь "Оттавы" Нильссон признан первой звездой недели в НХЛ

Вторым игроком недели признан нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, третьим - защитник "Колорадо" Кэйл Макар

ТАСС, 11 ноября. Шведский голкипер "Оттавы" Андерс Нильссон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

29-летний Нильссон в трех матчах одержал три победы, отразив 96 из 101 броска.

Второй звездой недели признан 22-летний нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. Он стал лучшим бомбардиром недели, набрав в четырех матчах девять очков (2 гола + 7 результативных передач). В матче с "Чикаго" (4:5) он впервые в карьере отдал четыре голевых паса в одной игре. Всего он набрал в 19 матчах 25 очков (13+12).

Третьей звездой недели стал 21-летний защитник "Колорадо" Кэйл Макар, набравший в трех играх шесть очков (3+3) и одержавший две победы. В матче против "Коламбуса" (4:2) он впервые в карьере оформил дубль. Макар стал четвертым защитником в истории НХЛ, который в 17 дебютных матчах лиги набрал 17 (4+13) очков в регулярном чемпионате.

Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Первый канал покажет в прямом эфире все выступления фигуристок на этапе Гран-при в Японии
Соревнования пройдут в Саппоро с 22 по 24 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС