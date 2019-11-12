Сборная России по хоккею обыграла команду лиги Онтарио в матче молодежной Суперсерии

ТАСС, 12 ноября. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) победила команду Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в серии буллитов со счетом 3:2 в четвертом матче Суперсерии. Встреча прошла в канадском Лондоне (провинция Онтарио).

В составе канадцев шайбы забросили Коннор Макмайкл (14-я минута) и Серрон Ноэл (44). У россиян отличились Родион Амиров (43) и Лев Комиссаров (49). Победный буллит реализовал Иван Морозов.

Суперсерия, в которой команда России играет по два матча против сборных Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), OHL и Западной хоккейной лиги (WHL), проводится в 17-й раз. Победитель определится по наибольшему количеству очков, очки канадских команд в матчах против сборной России суммируются. В матчах с командой QMJHL российские хоккеисты сначала одержали победу (4:3), а затем уступили (3:4 ОТ), а в первой игре со сборной OHL проиграли со счетом 1:4. После четырех матчей на счету россиян и канадских сборных по 6 очков.

14 и 15 ноября команда Валерия Брагина встретится со сборной WHL.

Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной четыре победы (2010, 2012, 2014, 2018). Турнир является подготовительным к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.