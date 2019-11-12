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НХЛ

Две шайбы Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Аризоне" в матче НХЛ

Александр Овечкин отметился результативной передачей
Голкипер "Аризоны" Антти Раанта и форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов AP Photo/Nick Wass
Описание
Голкипер "Аризоны" Антти Раанта и форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 12 ноября. "Вашингтон" проиграл "Аризоне" в серии буллитов со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили российский форвард Евгений Кузнецов (29-я и 43-я минуты) и Ти Джей Оши (59). У гостей отличились Клэйтон Келлер (15), Кристиан Фишер (21) и Майкл Грабнер (21). Победный буллит реализовал Ник Шмальц.

Кузнецов забросил седьмую и восьмую шайбы в нынешнем сезоне, всего на его счету 18 очков (8 шайб + 10 передач). Капитан столичного клуба Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу и довел количество набранных очков в сезоне до 23 (13+10). Защитник хозяев Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился, голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 32 броска из 35.

"Вашингтон" потерпел первое поражение за последние семь матчей, но сохранил первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 30 очков после 19 игр. "Аризона" прервала трехматчевую серию поражений и поднялась на пятое место на Западе с 22 очками в 18 встречах.

В следующем матче "Вашингтон" 14 ноября в гостях сыграет с "Филадельфией", "Аризона" днем ранее на выезде сразится с "Сент-Луисом".

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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