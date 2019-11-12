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НБА

"Хьюстон" победил "Нью-Орлеан" в матче НБА. Харден набрал 39 очков

Встреча завершилась со счетом 122:116

ТАСС, 12 ноября. "Хьюстон" на выезде переиграл "Нью-Орлеан" со счетом 122:116 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей самым результативным стал защитник Джеймс Харден, который набрал 39 очков. Его партнер по команде Клинт Капела отметился дабл-даблом (11 очков + 20 подборов). У "Нью-Орлеана" по дабл-даблу сделали Деррик Фейворс (13 очков + 12 подборов) и Джру Холидэй (18 очков + 11 передач).

"Хьюстон" занимает пятое место в Западной конференции, одержав семь побед и потерпев три поражения, команда одержала четвертую победу подряд. "Нью-Орлеан" располагается на предпоследней, 14-й строчке, в активе команды две победы и восемь поражений.

В следующем матче "Хьюстон" примет "Лос-Анджелес Клипперс" в четверг, "Нью-Орлеан" встретится с "Клипперс" в пятницу.

В других матчах дня "Миннесота" на выезде переиграла "Детройт" (120:114), "Бостон" дома оказался сильнее "Далласа" (116:106), защитник гостей Лука Дончич набрал 34 очка. "Голден Стэйт" дома проиграл "Юте" (108:122), потерпев девятое поражение в 11 матчах. "Лос-Анджелес Клипперс" дома обыграл "Торонто" (98:88).

"Сан-Антонио" на своем паркете уступил "Мемфису" (109:113), после матча под своды арены была поднята футболка бывшего разыгрывающего команды Тони Паркера, чей номер был выведен из обращения. В НБА Паркер провел 18 сезонов, выступая за "Сан-Антонио" (17) и "Шарлотт" (1). В составе первых он четырежды становился чемпионом НБА (2003, 2005, 2007, 2014). Шесть раз француз вызывался на Матч всех звезд (2006, 2007, 2009, 2012-2014), в 2007 году он был признан лучшим игроком финала плей-офф.

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