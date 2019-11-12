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ЦСКА ставит задачу стать чемпионом России по регби до 2023 года

Команда была основана в 2014 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА планирует стать чемпионом России по регби до 2023 года. Об этом журналистам во вторник заявил президент клуба Алексей Митрюшин.

Регбийный клуб ЦСКА был основан в 2014 году. В прошлом сезоне армейцы стали победителями первенства Высшей лиги чемпионата России и в новом сезоне выступят в Премьер-лиге - элитном дивизионе российского регби.

"Для нас важнейшей целью является развитие регби в России. У нас четко сформулированная стратегия до 2023 года, когда мы планируем стать чемпионами страны. Важнейшая цель, которую преследует клуб, - самоокупаемость", - отметил Митрюшин.

"Для этого нам нужны победы на мировом и европейском уровне. ЦСКА ставит перед собой задачу достойно представлять нашу страну на мировой арене, в еврокубках и международных турнирах", - добавил президент ЦСКА.

Во вторник ЦСКА подписал двухлетний контракт с капитаном сборной России Василием Артемьевым.

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Летние неолимпийские виды спорта
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