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Боец Шлеменко проведет поединок против американца Тейлора 14 декабря в Екатеринбурге

Противник россиянина ранее выступал в организации PFL

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет бой против американца Луиса Тейлора 14 декабря в Екатеринбурге на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC). Об этом ТАСС во вторник сообщили организаторы поединка.

"Соперником Шлеменко станет Тейлор", - сказал собеседник агентства.

Тейлор ранее выступал в организации PFL. В активе 40-летнего спортсмена 18 побед, четыре поражения и одна ничья. На счету 35-летнего Шлеменко 58 побед и 12 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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