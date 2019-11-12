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Мировой футбол

Ведущие футбольные тренеры обсудили VAR и развитие международного календаря с УЕФА

Тренеры получили возможность обратиться к УЕФА по поводу использования системы VAR, а также послушать своих коллег

ТАСС, 12 ноября. Главные тренеры ведущих клубов Европы обсудили на встрече с руководством Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА) работу системы видеоассистента рефери (VAR) и изменение международного футбольного календаря. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп 2 ноября заявил, что представители Международной федерации футбола (ФИФА), УЕФА, руководства ведущих чемпионатов и от пяти до 10 главных тренеров топ-клубов должны провести встречу и обсудить сложившуюся ситуацию в футболе.

На заседании в понедельник присутствовали итальянские тренеры Массимилиано Аллегри (без клуба), Карло Анчелотти ("Наполи", Италия), Маурицио Сарри ("Ювентус"), французы Руди Гарсия ("Лион", Франция), Зинедин Зидан ("Реал" Мадрид, Испания), немцы Томас Тухель (ПСЖ, Франция) и Клопп, испанцы Унаи Эмери ("Арсенал", Англия) и Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", Англия), румын Мирча Луческу (без клуба), португалец Паулу Фонсека ("Рома", Италия) и голландец Эрик тен Хаг ("Аякс", Нидерланды). Также участником встречи был заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти и глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

В ходе заседания тренеры получили возможность обратиться к УЕФА по поводу использования системы VAR, а также послушать своих коллег. "Это важная встреча для УЕФА, потому что она дает нам единственную возможность поговорить с ведущими тренерами, - отметил Маркетти. - Давайте не будем забывать, что технология VAR очень молода, это революционное нововведение, которое помогает избежать результативных ошибок. Есть моменты, которые требуют небольшого улучшения, однако в целом, я считаю, на работу системы можно смотреть только положительно".

Также по сообщениям пресс-службы, тренеры в ходе беседы затронули тему международного календаря. Ранее Клопп, подопечным которого предстоит провести 17 декабря в Англии встречу четвертьфинала Кубка английской лиги против "Астон Виллы", а 18 декабря сыграть в Катаре в полуфинальном матче клубного чемпионата мира, сказал, что необходимо сократить число турниров для того, чтобы у игроков было больше времени для восстановления.

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Мировой футбол
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