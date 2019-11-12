Умер заслуженный тренер СССР по самбо Василий Грозин

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Василий Грозин, который воспитал трех чемпионов мира, включая самого титулованного советского самбиста Александра Пушницу, скончался во вторник в Омске. Ему было 80 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

"Сегодня ушел из жизни заслуженный тренер СССР по самбо Василий Грозин, который всю жизнь посвятил этому мужественному виду спорта. Он воспитал 16 мастеров спорта, в том числе трех чемпионов мира. Среди его воспитанников - легенда омской и отечественной борьбы, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион Европы и мира Александр Пушница", - говорится в сообщении.

Грозин родился в 1939 году в Талице Свердловской области. С 1972 по 2004 год он проработал тренером по самбо в омском обществе "Динамо". В 2014 году Грозин стал председателем совета ветеранской организации регионального отделения "Динамо".

Пушница - трехкратный чемпион мира (1974, 1979, 1983), двукратный чемпион Европы (1976, 1984), девятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Спартакиад народов СССР. На протяжении 15 лет являлся бессменным капитаном сборной СССР.