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Итоговый турнир ATP

Федерер победил Берреттини в матче Итогового турнира АТР

Швейцарец одержал первую победу на нынешнем турнире в Лондоне
Роджер Федерер EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Роджер Федерер
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 12 ноября. Швейцарец Роджер Федерер обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу 38-летнего Федерера, который посеян на турнире под третьим номером, 23-летний Берреттини имеет восьмой номер посева.

Федерер одержал первую победу на этом турнире, Берреттини потерпел второе подряд поражение. Оба спортсмена играют в группе Бьорна Борга, где также выступают австриец Доминик Тим и серб Новак Джокович, их встреча состоится позднее во вторник. В следующем туре пройдут матчи Джокович - Федерер и Тим - Берреттини, встречи состоятся 14 ноября. В группе Андре Агасси играют россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.

Федерер идет третьим в рейтинге ATP. За карьеру он выиграл 103 титула ATP (четыре в этом сезоне), в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз - Открытый чемпионат Франции, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США. Также он является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде.

Берреттини занимает восьмую строчку мирового рейтинга, в его активе три победы на турнирах АТР (две в этом году). Максимальным достижением итальянца на турнирах серии Большого шлема является полуфинал Открытого чемпионата США (2019).

Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.

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Итоговый турнир ATP
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