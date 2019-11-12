ФИФА пожизненно отстранила трех членов КОНМЕБОЛ от футбольной деятельности за взятки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от деятельности, связанной с футболом, трех членов Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) в связи с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Судебная палата независимого комитета по этике признала виновными во взяточничестве бывшего генерального секретаря КОНМЕБОЛ Эдуардо де Луку, бывшего генерального секретаря КОНМЕБОЛ и Ассоциации футбола Аргентины Хосе Луиса Мейсснера, а также бывшего члена исполнительного комитета КОНМЕБОЛ, бывшего президента Федерации футбола Перу Мануэля Бургу.

"В своих решениях судебная палата установила, что де Лука, Мейсснер и Бурга нарушили ст. 27 (Взяточничество) кодекса этики ФИФА и, как следствие, наложила на них пожизненный запрет на участие в любой футбольной деятельности (административной, спортивной или любой другой) на национальном и международном уровне. Кроме того, на каждого из них был наложен штраф в размере 1 млн швейцарских франков. Решения были доведены до сведения де Луки, Мейснера и Бурги сегодня, когда вступили в силу соответствующие запреты", - сообщается в пресс-релизе организации.

Также в документе отмечается, что расследование дела в отношении данных чиновников касалось их ролей в коррупционных схемах при заключении контрактов со СМИ и маркетинговых прав на турниры в рамках КОНМЕБОЛ в период с 2004 по 2015 год.

Крупнейший в истории ФИФА коррупционный скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходили 42 человека.