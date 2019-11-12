Городской выбор. ЧЕ по водным видам спорта впервые пройдет в России

Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, то он пройдет в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает собирать крупные международные турниры по водным видам спорта. Еще один пройдет в 2024 году: Казань или Нижний Новгород примут чемпионат Европы. Столица Татарстана имеет богатый опыт проведения соревнований подобного уровня, а вот Нижний Новгород на спортивной карте страны пока больше известен благодаря футболу, хоккею и баскетболу. Решение о проведении в России чемпионата Европы по водным видам спорта, который состоит из соревнований по плаванию в бассейне и на открытой воде, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, было принято бюро Европейской лиги плавания (LEN). В качестве места проведения чемпионата Европы 2020 года был утвержден Будапешт, 2022 года - Рим.

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"Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это 100 процентов. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, то он пройдет в Нижнем Новгороде", - пояснил член бюро LEN Алексей Власенко. Казань готова Казань уже заявила о готовности провести чемпионат Европы на высшем организационном уровне. "Для этого у Татарстана есть необходимая инфраструктура и опыт. Это лично подтвердил президент республики Рустам Нургалиевич [Минниханов] во время встречи с главой LEN Паоло Барелли, которая прошла в начале октября", - сказала заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Наряду с Будапештом Казань сейчас является мировым центром водных видов спорта. Начало было положено в 2015 году, когда город принял чемпионат мира. В июле столица Татарстана вновь была наделена правом принять главный турнир Международной федерации плавания (FINA) в 2025 году. Причем не исключено, что он вернется в Россию на два года раньше, если заинтересованность в этом выразит нынешний организатор турнира Катар, который готовится к чемпионату мира 2022 года по футболу. Казань ежегодно принимает этап Кубка мира по плаванию, регулярно проводит международные соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию. В этом году в городе прошел юношеский чемпионат Европы по плаванию и прыжкам в воду. Был вариант, что Казань получит право и на проведение чемпионата Европы 2021 года по плаванию на короткой воде, однако этот турнир в итоге было доверено провести Лиссабону. Еще летом рассматривался вариант проведения чемпионата Европы в России в 2022 году, однако в итоге было принято решение организовать его на родине президента LEN в Риме. Причем отдельно от объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который впервые прошел год назад в Глазго.