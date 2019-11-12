Городской выбор. ЧЕ по водным видам спорта впервые пройдет в России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает собирать крупные международные турниры по водным видам спорта. Еще один пройдет в 2024 году: Казань или Нижний Новгород примут чемпионат Европы. Столица Татарстана имеет богатый опыт проведения соревнований подобного уровня, а вот Нижний Новгород на спортивной карте страны пока больше известен благодаря футболу, хоккею и баскетболу.
Решение о проведении в России чемпионата Европы по водным видам спорта, который состоит из соревнований по плаванию в бассейне и на открытой воде, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, было принято бюро Европейской лиги плавания (LEN). В качестве места проведения чемпионата Европы 2020 года был утвержден Будапешт, 2022 года - Рим.
"Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это 100 процентов. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, то он пройдет в Нижнем Новгороде", - пояснил член бюро LEN Алексей Власенко.
Казань готова
Казань уже заявила о готовности провести чемпионат Европы на высшем организационном уровне. "Для этого у Татарстана есть необходимая инфраструктура и опыт. Это лично подтвердил президент республики Рустам Нургалиевич [Минниханов] во время встречи с главой LEN Паоло Барелли, которая прошла в начале октября", - сказала заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Наряду с Будапештом Казань сейчас является мировым центром водных видов спорта. Начало было положено в 2015 году, когда город принял чемпионат мира. В июле столица Татарстана вновь была наделена правом принять главный турнир Международной федерации плавания (FINA) в 2025 году. Причем не исключено, что он вернется в Россию на два года раньше, если заинтересованность в этом выразит нынешний организатор турнира Катар, который готовится к чемпионату мира 2022 года по футболу.
Казань ежегодно принимает этап Кубка мира по плаванию, регулярно проводит международные соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию. В этом году в городе прошел юношеский чемпионат Европы по плаванию и прыжкам в воду. Был вариант, что Казань получит право и на проведение чемпионата Европы 2021 года по плаванию на короткой воде, однако этот турнир в итоге было доверено провести Лиссабону.
Еще летом рассматривался вариант проведения чемпионата Европы в России в 2022 году, однако в итоге было принято решение организовать его на родине президента LEN в Риме. Причем отдельно от объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который впервые прошел год назад в Глазго.
Тогда шотландский город принял соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, велоспорту, гольфу, гимнастике, академической гребле и триатлону, в то время как легкоатлетический турнир прошел в Берлине. В 2022 году от объединенного чемпионата откололись уже водные виды. Чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет в Мюнхене, который в 2022 году будет отмечать 50-летие проведения Олимпийских игр 1972 года. Турнир пройдет с 11 по 22 августа.
Инвестиции в будущее
Не исключен вариант проведения чемпионата Европы в Нижнем Новгороде. Если Казань уже обладает инфраструктурой, то в Нижегородской области сейчас существует только один 50-метровый бассейн, пригодный для проведения соревнований.
В этой связи чемпионат Европы может ускорить процесс появления в городе новых спортивных объектов. В том числе Дворца водных видов спорта, строительство которого обсуждали в октябре на форуме "Россия - спортивная держава" министр спорта России Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент FINA Хулио Маглионе и глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
"Нижегородская область готова принять чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года", - сказал ТАСС Никитин.
Руководитель области отметил, что у региона есть все преимущества для создания инфраструктуры для проведения турнира. "В Нижнем Новгороде уже выбран участок для строительства Дворца водных видов спорта, ведется работа по подготовке к разработке проекта", - пояснил глава региона.
Чемпионат Европы по водным видам спорта впервые прошел в 1926 году в Будапеште, он проводится раз в два года. Россия примет его впервые.