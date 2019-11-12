Федеральный центр подготовки велогонщиков планируется создать в Адыгее

МАЙКОП, 12 ноября. /ТАСС/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) считает Адыгею наиболее подходящим местом для создания федерального центра подготовки велогонщиков. Об этом заявил во вторник на встрече с главой республики Муратом Кумпиловым в доме правительства региона президент ФВСР Вячеслав Екимов, его комментарий приводит пресс-служба главы Адыгеи.

Екимов отметил, что сейчас идет обсуждение вопроса о строительстве федерального центра подготовки по велоспорту. Среди плюсов Адыгеи в этом плане - выгодное географическое положение, развитая дорожная инфраструктура, разнообразный рельеф местности и климатические условия.

"Мы рассматриваем Адыгею как опорный регион для развития велоспорта в России. В ближайшее время будем выходить с соответствующей инициативой на федеральный уровень. Уверен, что появление такого центра в Адыгее даст серьезный толчок к дальнейшему развитию велоспорта и по всей России", - отметил Екимов.

Президент ФВСР поблагодарил руководство Адыгеи за постоянное внимание как к массовому, так и к профессиональному велосипедному спорту. По словам Кумпилова, более 10 велогонщиков республики ежегодно включаются в составы сборных команд России. "Наряду с этим и мы стараемся личным примером привлечь внимание к велоспорту - организуем веломарафоны, приглашаем к участию в любительских велогонках людей разных возрастов. В последнем велостарте, приуроченному ко дню республики, у нас приняло участие около 2,5 тыс. велосипедистов", - сказал Кумпилов.

В республике насчитывается более 900 спортивных сооружений. Доля населения, вовлеченного в систематические занятия физической культурой и спортом, в 2018 году составила 38% или 172 тыс. человек. До конца года эта цифра увеличится до 180 тыс. человек.