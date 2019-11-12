"Нефтехимик" одержал рекордную десятую победу подряд в КХЛ, обыграв московское "Динамо"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 6:3 обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами в матче отметились Павел Порядин (3-я минута), Денис Казионов (23), Павел Куликов (23), Йонас Энлунд (46), Александр Брынцев (52) и Райан Мёрфи (55), у "Динамо" отличились Андре Петерссон (47), Даниил Тарасов (50) и Дмитрий Яшкин (59).

"Нефтехимик" одержал десятую победу кряду в КХЛ и обновил личный рекорд по этому показателю. В последний раз клуб проигрывал 10 октября в гостевой встрече против пекинского "Куньлуня" (1:2 ОТ). "Динамо" в последних пяти матчах потерпело два поражения и одержало три победы.

В турнирной таблице Восточной конференции "Нефтехимик" поднялся на третье место, набрав в 28 матчах 33 очка, "Динамо" идет четвертым на Западе, имея в активе 31 очко в 26 играх. В следующем матче клуб из Нижнекамска в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом" 14 ноября, а столичная команда в этот же день примет на своей арене нурсултанский "Барыс".

В другом матче игрового дня ярославский "Локомотив" в домашнем матче обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 2:0. "Сибирь" не может обыграть ярославский клуб в гостевой игре с 13 октября 2013 года, тот матч завершился со счетом 2:1. Нурсултанский "Барыс" в гостевой встрече в овертайме переиграл череповецкую "Северсталь" (2:1).