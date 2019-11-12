"Ак Барс" победил "Авангард" в матче КХЛ. Билялов установил рекорд "сухой серии" клуба

ТАСС, 12 ноября. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:0 обыграл омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отличились Михаил Фисенко (25-я минута), Владислав Кара (42) и Джастин Азеведо (59), который забросил 100-ю шайбу в составе казанской команды в КХЛ. Нападающий казанского клуба Эмиль Галимов провел 400-й матч в лиге, помимо казанского клуба, он выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и ярославский "Локомотив". За это время Галимов набрал 146 очков (69 голов + 77 результативных передач). Форвард "Авангарда" Андрей Стась, в свою очередь, провел 600-й матч в КХЛ, он в разное время защищал цвета минского "Динамо", ЦСКА и "Нефтехимика" и набрал 145 очков (56+89).

Голкипер "Ак Барса" Тимур Билялов обновил рекорд клуба по количеству времени без пропущенных шайб. Его серия составляет 282 минуты 38 секунд, предыдущий рекорд клуба принадлежал Станиславу Галимову, в сезоне-2008/09 он не пропускал 224 минуты 40 секунд. Также Билялов установил рекорд текущего сезона, который принадлежал голкиперу магнитогорского "Металлурга" Василию Кошечкину (242.34). Вратарь "Ак Барса" вышел на второе место в истории КХЛ по длительности "сухой серии", уступая лишь Алексею Мурыгину, который в 2015 году в составе "Локомотива" не пропускал в течение 302 минут и 11 секунд.

"Ак Барс" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 26 играх 41 очко, "Авангард" идет вторым, имея в активе 34 очка в 26 играх. В следующем матче казанский клуб примет на своем льду челябинский "Трактор" 14 ноября, "Авангард" в этот же день в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".

В другом матче минское "Динамо" на своем льду по буллитам переиграло нижегородское "Торпедо" со счетом 6:5.