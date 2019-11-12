Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Ак Барс" победил "Авангард" в матче КХЛ. Билялов установил рекорд "сухой серии" клуба

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу казанцев
Тимур Билялов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Тимур Билялов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 12 ноября. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:0 обыграл омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отличились Михаил Фисенко (25-я минута), Владислав Кара (42) и Джастин Азеведо (59), который забросил 100-ю шайбу в составе казанской команды в КХЛ. Нападающий казанского клуба Эмиль Галимов провел 400-й матч в лиге, помимо казанского клуба, он выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и ярославский "Локомотив". За это время Галимов набрал 146 очков (69 голов + 77 результативных передач). Форвард "Авангарда" Андрей Стась, в свою очередь, провел 600-й матч в КХЛ, он в разное время защищал цвета минского "Динамо", ЦСКА и "Нефтехимика" и набрал 145 очков (56+89).

Голкипер "Ак Барса" Тимур Билялов обновил рекорд клуба по количеству времени без пропущенных шайб. Его серия составляет 282 минуты 38 секунд, предыдущий рекорд клуба принадлежал Станиславу Галимову, в сезоне-2008/09 он не пропускал 224 минуты 40 секунд. Также Билялов установил рекорд текущего сезона, который принадлежал голкиперу магнитогорского "Металлурга" Василию Кошечкину (242.34). Вратарь "Ак Барса" вышел на второе место в истории КХЛ по длительности "сухой серии", уступая лишь Алексею Мурыгину, который в 2015 году в составе "Локомотива" не пропускал в течение 302 минут и 11 секунд.

"Ак Барс" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 26 играх 41 очко, "Авангард" идет вторым, имея в активе 34 очка в 26 играх. В следующем матче казанский клуб примет на своем льду челябинский "Трактор" 14 ноября, "Авангард" в этот же день в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".

В другом матче минское "Динамо" на своем льду по буллитам переиграло нижегородское "Торпедо" со счетом 6:5.

Реклама на ТАСС
КХЛ
Хоккеисты "Спартака" победили ЦСКА впервые за шесть лет
Победный гол в овертайме забил Илья Зубов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС