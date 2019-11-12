Российский гроссмейстер Грищук вышел в финал этапа Гран-при FIDE в Германии

ТАСС, 12 ноября. Российский гроссмейстер Александр Грищук белыми фигурами победил француза Максима Вашье-Лаграва во второй партии полуфинала третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

В первой партии в понедельник шахматисты сыграли вничью. В параллельном полуфинале россиянин Даниил Дубов и поляк Ян-Кшиштоф Дуда в двух партиях не выявили победителя, они встретятся в среду на тай-брейке.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой россиянина Яна Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Иерусалиме с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 16 или 17 ноября (в случае тай-брейка).