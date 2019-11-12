МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наградил заслуженного тренера России Михаила Рахлина орденом Почета. Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить орденом Почета Рахлина Михаила Анатольевича - президента Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Клуб дзюдо Турбостроитель", - говорится в документе.

Михаил Рахлин также является главой Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина. Тренер Анатолий Рахлин, который скончался в августе 2013 года, был первым тренером по дзюдо Владимира Путина.