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НХЛ

"Рейнджерс" победили "Питтсбург" в матче НХЛ. Панарин и Малкин сделали по передаче

Форвард "Рейнджерс" Панарин продлил результативную серию до девяти матчей
Артемий Панарин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 13 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Питтсбург" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили второй номер драфта 2019 года финн Каапо Какко (7-я и 63-я минуты) и Адам Фокс (20), у гостей отличились Джастин Шульц (22) и Джаред Маккан (33).

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачи и довел количество набранных очков в сезоне до 19 (8 шайб + 11 передач), он набирает очки в девяти матчах подряд. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин также отметился в матче точным пасом, в его активе 7 (2+5) очков в сезоне. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 30 бросков из 32 и одержал четвертую победу в сезоне.

"Рейнджерс" занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков после 16 игр, "Питтсбург" идет седьмым с 22 очками в 18 встречах. В следующем матче "Рейнджерс" 15 ноября в гостях сыграют с "Тампой", "Питтсбург" днем позже также на выезде сразится с "Нью-Джерси".

Защитник "Рейнджерс" Тони Дианджело отметился передачей и продлил результативную серию до пяти игр. Он стал вторым защитником "Рйенджерс" за последние 20 лет, кто добивался подобной серии. Последним очки в пяти и более встречах подряд набирал защитник Брайан Лич (шестиматчевая серия в сезонах-2000/01 и 2001/02).

В другом матче игрового дня "Монреаль" на своей площадке в серии буллитов победил "Коламбус" со счетом 3:2.

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