СМИ: бывший футболист "Баварии" Хаби Алонсо может возглавить мюнхенский клуб

ТАСС, 13 ноября. Бывший полузащитник немецкой "Баварии" и сборной Испании по футболу Хаби Алонсо может стать главным тренером мюнхенской команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французский журнал France Football.

По информации источника, еще одним претендентом на пост является голландец Эрик тен Хаг, возглавляющий амстердамский "Аякс". Тен Хаг уже работал в системе "Баварии", с лета 2013 года по лето 2015 года он тренировал резервную команду клуба.

Ранее СМИ сообщали о возможном назначении на пост главного тренера француза Арсена Венгера, который известен по своей работе в лондонском "Арсенале", и итальянца Массимилиано Аллегри, который возглавлял "Ювентус" и "Милан".

Хорват Нико Ковач был уволен с поста главного тренера "Баварии" 3 ноября, днем ранее мюнхенский клуб потерпел поражение от "Айнтрахта" (1:5) в 10-м туре чемпионата Германии. Исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" был назначен Ханс Флик, под его руководством "Бавария" одержала две победы, переиграв дома греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов и разгромив дортмундскую "Боруссию" на своем поле со счетом 4:0 в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Алонсо 37 лет, он выступал за "Баварию" с 2014 по 2017 год, также он играл за испанские "Реал" (Мадрид), "Реал Сосьедад" и "Эйбар", английский "Ливерпуль", дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА. На его счету чемпионские титулы национальных первенств Испании и Германии, трофеи Кубка и Суперкубка Англии, Испании и Германии. В составе сборной Испании Алонсо стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

"Бавария" располагается на третьем месте в чемпионате Германии, набрав 21 очко. В 12-м туре "Бавария" на выезде сыграет с "Фортуной" из Дюссельдорфа 23 ноября.