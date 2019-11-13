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КХЛ

Хоккеисты СКА в 12-й раз подряд обыграли "Амур" в Хабаровске

Встрече завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга

ТАСС, 13 ноября. Петербургский СКА на выезде переиграл хабаровский "Амур" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей отличились Данила Галенюк (40-я минута), Артем Зуб (45) и Кирилл Марченко (50), у "Амура" шайбу забросил Александр Горшков (18).

"Амур" не может обыграть СКА на своем льду 12 матчей подряд, последняя победа над СКА в Хабаровске была одержана 28 октября 2007 года в матче Суперлиги (чемпионат России по хоккею) со счетом 3:2. СКА обыграл "Амур" в седьмой раз подряд, последний раз "Амур" оказался сильнее СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, на выезде победив армейцев со счетом 2:1, встреча прошла 15 января 2016 года.

Петербуржцы занимают второе место в Западной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. "Амур" занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции, в активе клуба 22 очка в 26 играх. "Амур" потерпел четвертое поражение подряд.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с клубом "Куньлунь" из Пекина в пятницу, "Амур" в воскресенье примет "Йокерит" из Хельсинки.

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