"Спартак-2" в меньшинстве уступил "Армавиру" в матче Олимп - ФНЛ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" дома уступил "Армавиру" со счетом 1:3 в матче 23-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака-2" мяч забил Александр Руденко (61-я минута, с пенальти), у "Армавира" отличились Азамат Гурфов (17), Никита Безлихотнов (40, с пенальти) и Радик Хайруллов (50). На 39-й минуте защитник "Спартака-2" Павел Маслов, проводящий свой сотый матч в ФНЛ, был удален за вторую желтую карточку.

На встрече присутствовали владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, генеральный директор клуба Томас Цорн, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско и бывший тренер команды Роман Пилипчук.

"Спартак-2" занимает 12-е место, имея в активе 24 очка. Столько же у "Армавира", который располагается на 14-м месте. В 24-м туре "Спартак-2" примет владивостокский "Луч", "Армавир" дома сыграет с московским "Торпедо", все встречи тура пройдут в воскресенье.