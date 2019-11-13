Хоккеист ЦСКА Толчинский сказал, что не чувствует себя легендой в глазах болельщиков

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Хоккеист ЦСКА Сергей Толчинский рассказал, что не чувствует себя легендой в глазах болельщиков. Игрок заявил это журналистам в ходе мероприятия, посвященного "Бесценной лиге".

Толчинский является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года. В составе ЦСКА он выступает с 2018 года и стал обладателем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне он в 14 матчах отдал две передачи, также сыграл за фарм-клуб армейцев "Звезда", в четырех матчах забросив три шайбы и отдав одну передачу.

"Недавнее признание болельщика, что я для него являюсь кумиром в спорте, было очень неожиданным. Но я себя легендой точно не чувствую, - сказал Толчинский. - Когда был маленьким, то помню, как моим кумиром был Павел Буре - я даже взял номер 10 в его честь. Мы уважаем легенд клуба, всегда благодарны им за советы по жизни".

"Отдельная благодарность болельщикам, спасибо им за поддержку. Когда у меня есть возможность, я дарю им свою клюшку", - добавил он.

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду под названием "Бесценный трофей", - возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.