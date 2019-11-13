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Сборные по футболу

Футбольные сборные стран, бойкотирующих Катар, выступят на Кубке Персидского залива в Дохе

Сборные Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна приняли новые приглашения на участие в турнире

ТАСС, 13 ноября. Сборные Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна отправятся в Доху для участия в Кубке наций Персидского залива по футболу. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Футбольные федерации трех стран получили новые приглашения на участие в турнире, после чего приняли решение выступить в Катаре, несмотря на то, что ранее объявляли о бойкоте соревнований.

Кубок наций Персидского залива проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждала сборная Кувейта (10), действующим чемпионом является сборная Омана. Катар примет турнир в четвертый раз, 24-й Кубок наций Персидского залива пройдет в Дохе с 24 ноября по 6 декабря.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

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