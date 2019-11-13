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Сборные по футболу

Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Косова в отборе ЧЕ-2020

Встреча завершилась со счетом 1:1, в составе российской команды отличился Игорь Школик

ТАСС, 13 ноября. Юношеская сборная России по футболу (игроки до 19 лет) со счетом 1:1 сыграла с командой Косова в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020. Все матчи пятой отборочной группы, где также выступают команды Польши и Уэльса, проходят в Уэльсе.

У россиян отличился Игорь Школик (12-я минута), в составе сборной Косова забил Адонис Алиу (11).

В параллельном матче валлийцы со счетом 3:0 победили сборную Польши и возглавили таблицу после первого тура, россияне делят вторую строчку с командой Косова, на четвертом месте поляки.

Отборочный этап к чемпионату Европы состоит из квалификационного и элитного раундов. В квалификационном раунде принимают участие 52 сборные, поделенные на 13 квартетов, в элитный раунд пройдут команды, занявшие первые два места в своих группах, а также лучшая команда, ставшая третьей. В элитном раунде они будут разделены на семь групп по четыре команды (сборная Португалии как лидер европейского рейтинга начнет отборочный турнир с элитного раунда). По итогам второй стадии отбора победители семи групп, а также сборная Северной Ирландии на правах организатора турнира, сыграют в финальной части чемпионата Европы.

Чемпионат Европы среди игроков до 19 лет проводится ежегодно, первый розыгрыш состоялся в 2002 году. Россияне дважды принимали участие в финальной стадии турнира: в 2007 году команда не сумела выйти из группы, а в 2015 году сборная России стала серебряным призером, уступив в финале испанцам со счетом 0:2.

Чемпионат Европы пройдет с 19 июля по 1 августа 2020 года в Северной Ирландии.

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