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Беспорядки в Чили

Чилийские футболисты отказались проводить товарищеский матч из-за кризиса в стране

Матч с командой Перу доложен был пройти 19 ноября в Лиме

ТАСС, 13 ноября. Футболисты национальной сборной Чили отказались проводить гостевой товарищеский матч против команды Перу из-за социального кризиса в стране. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Чили.

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"Игроки, вызванные в расположение сборной Чили, решили не проводить товарищеский матч против команды Перу, который должен был псостояться 19 ноября в Лиме. Решение было принято после командной встречи утром. Наши партнеры из Перу уже проинформированы о данном решении", - говорится в заявлении. Отмечается, что главный тренер сборной Рейнальдо Руэда уже отпустил футболистов из расположения национальной команды.

"Мы футболисты, но прежде всего - люди и граждане. Мы представляем целую страну, а сегодня у Чили есть другие приоритеты. Самая важное - это равенство, изменение многих вещей, с той целью, чтобы чилийцы жили в более справедливой стране", - сказал капитан чилийский сборной Гари Медель, слова которого приводит газета Latercera.

В начале ноября Федерации футбола Чили сообщила, что товарищеский матч против команды Боливии, который был назначен на 15 ноября в Сантьяго, отменен из-за продолжающихся в стране протестов. Позднее Южноамериканская конфедерация футбола сообщила, что финальный матч Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки, будет перенесен в Лиму, матч должен был пройти в чилийской столице 23 ноября.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек.

Согласно информации чилийского Национального института прав человека, во время протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 1600 человек, задержаны свыше 4300. По 145 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Власти также проводят расследования обстоятельств гибели пяти человек в результате действий правоохранительных органов.

Теги
ЧилиБеспорядки в Чили
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