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Футбол в России

"Торпедо" проиграло "Нижнему Новгороду" на "Открытие-Арене" в матче Олимп - ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Торпедо" со счетом 0:2 уступили "Нижнему Новгороду" в домашнем матче 23-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене".

Голы забили Александр Ставпец (20-я минута, с пенальти) и Артур Сагитов (86).

Ранее полиция отказала московскому клубу в согласовании инструкции по обеспечению безопасности на стадионе "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова. Встреча была перенесена на "Открытие-Арену", которая является домашним стадионом московского "Спартака". 3 ноября "Торпедо" провело домашний матч против "СКА-Хабаровска" (2:1) на стадионе "Спортивный городок" в Лужниках.

"Торпедо" возглавляет турнирную таблицу, набрав 51 очко в 23 матчах. "Нижний Новгород" идет 11-м, в активе команды 32 очка в 23 матчах. В следующем туре "Торпедо" сыграет 17 ноября на выезде с "Армавиром", "Нижний Новгород" в тот же день примет "Чайку" (Ростовская область).

Результаты других матчей игрового дня:

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Авангард" (Курск) - 1:1;

"Краснодар-2" - "Енисей" (Красноярск) - 4:0;

"Текстильщик" (Иваново) - "Томь" (Томск) - 0:2;

"Факел" (Воронеж) - "СКА-Хабаровск" - 0:2;

"Химки" (Московская область) - "Ротор" (Волгоград) - 0:2;

"Чайка" - "Мордовия" (Саранск) - 3:1;

"Шинник" (Ярославль) - "Луч" (Владивосток) - 3:1;

"Чертаново" (Москва) - "Балтика" (Калининград) - 3:1.

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