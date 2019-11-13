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КХЛ

Минское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

ТАСС, 13 ноября. Минское "Динамо" со счетом 4:3 переиграло подольский "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Райан Спунер (20-я и 34-я минуты), по одной шайбе забросили Артем Демков (10) и Никита Крыскин (31). У проигравших отличились Святослав Гребенщиков (11), Вилле Лаюнен (13) и Александр Семин (29).

Голкипер "Витязя" Илья Ежов провел свой 300-й матч в КХЛ, помимо подольской команды, он в КХЛ защищал ворота петербургского СКА, тольяттинской "Лады" и нижнекамского "Нефтехимика".

"Витязь" потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков после 26 матчей, "Динамо" идет на десятой строчке, набрав 22 очка. В следующем матче подольский клуб в гостях сыграет с рижским "Динамо" 15 ноября, а белорусская команда примет на своей арене омский "Авангард" днем позднее.

В другом матче игрового дня хельсинкский "Йокерит" в гостях переиграл пекинский "Куньлунь" со счетом 3:2, а екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду оказался сильнее "Сочи" (5:1), для "Автомобилиста" эта победа стала третьей подряд.

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