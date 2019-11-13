УНИКС проиграл "Цедевите Олимпии" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 13 ноября. Казанский баскетбольный клуб УНИКС в гостях проиграл со счетом 76:81 словенскому клубу "Цедевита Олимпия" в седьмом туре группового этапа Еврокубка. Матч прошел в Любляне в присутствии 1800 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 26 очков. В составе "Цедевиты" наибольшее количество очков набрал форвард Микаэль Хопкинс (20).

Для УНИКСа это поражение стало вторым в турнире. Словенская команда прервала пятиматчевую победную серию казанского клуба.

В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с пятью победами и двумя поражениями. "Цедевита Олимпия" занимает шестое место с двумя победами и пятью поражениями

В следующем туре УНИКС примет 20 ноября французский "Нантер", "Цедевита" днем ранее - итальянскую "Брешию".

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.