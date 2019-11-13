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Бокс

Пояс WBC Silver будет стоять на кону боя Лебедева и Мчуну

Поединок пройдет 21 декабря в Красноярске
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну за титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) Silver. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Сообщается, что соответствующее письмо от WBC было отправлено в промоутерскую компанию в среду. Также были назначены и официальные лица поединка. Бой между Лебедевым и Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске.

В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, однако позже принял решение вернуться на ринг. Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

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Бокс
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