Футболист "Крыльев Советов" Мияйлович дисквалифицирован на два матча чемпионата России

ТАСС, 13 ноября. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Срджан Мияйлович, получивший красную карточку в гостевом матче 16-го тура чемпионата России против московского "Спартака", дисквалифицирован на две игры национального первенства Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Мияйлович был удален на 71-й минуте встречи против "Спартака" за грубый фол на нападающем хозяев Эсекьеле Понсе. Также красную карточку получил защитник самарцев Максим Карпов, игрок пропустит один матч. Согласно регламенту РФС, два удаления у одной команды считаются неподобающим поведением, "Крылья Советов" оштрафованы на 100 тыс. рублей.

По ходу встречи главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско нарушил пределы технической зоны и оштрафован на 20 тыс. рублей. Ранее Тедеско получил штраф в размере 10 тыс. рублей за аналогичное нарушение регламента в домашней игре 19 октября против казанского "Рубина". "Спартак" оштрафован за выход тренера на футбольное поле в игре против "Крыльев Советов" на 20 тыс. рублей.

Самарский клуб получил штраф в размере 20 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в домашней встрече 15-го тура против казанского "Рубина". Также "Крылья Советов" были оштрафованы на 200 тыс. рублей за драку фанатов и необеспечение безопасности на стадионе, на 300 тыс. рублей - за неправомерные действия зрителей, направленные на возбуждение вражды, при этом КДК РФС условно обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе. "Рубин" за неправомерные действия зрителей оштрафован на 200 тыс. рублей. Тренер "Рубина" Роман Шаронов оштрафован на 30 тыс. рублей за выход из пределов технической зоны.

По итогам 16-го тура петербургский "Зенит" оштрафован на 40 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники. Московское "Динамо" после гостевого матча с "Рубином" оштрафовано на 90 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений. "Ростов" за аналогичное нарушение получил штраф в размере 50 тыс. рублей. За оскорбительные скандирования болельщиков в матче "Оренбург" - "Уфа" хозяева получили штраф в размере 10 тыс. рублей, гости - 30 тыс. рублей.

Болельщик "Ахмата" выбежал на поле в домашнем матче 1/8 финала Кубка России против владивостокского "Луча". Клуб оштрафован на 120 тыс. рублей за необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица.