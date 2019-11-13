Баскетболисты "Локомотива-Кубани" проиграли "Венеции" в матче Еврокубка

ТАСС, 13 ноября. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" в гостях проиграл итальянской "Венеции" со счетом 61:66 в матче Еврокубка. Встреча прошла в Венеции в присутствии 3312 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард итальянской команды Остин Дэй, набравший 17 очков, в составе российского клуба больше всех очков у защитника Уилла Каммингса (11).

"Венеция" одержала пятую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице группы В, одержав в семи матчах пять побед и потерпев два поражения. "Локомотив-Кубань" потерпел четвертое поражение кряду, клуб занимает пятую строчку в группе с двумя победами при пяти поражениях.

В следующем матче российская команда на выезде сыграет с французским "Лиможем" 20 ноября, "Венеция" в гостевом матче встретится с турецким "Тофашем" в этот же день.