Циципас обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС, 14 ноября. Грек Стефанос Циципас обыграл Александра Зверева из Германии в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, и вышел в полуфинал турнира. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 21-летнего грека, который посеян на турнире под шестым номером, 22-летний Зверев имеет седьмой номер посева. Спортсмены провели пятый очный матч, Циципас в четвертый раз одержал победу.

Оба спортсмена играют в группе Андре Агасси, где также выступает испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев. Циципас одержал две победы, в первом матче он переиграл Медведева. В группе Бьорна Борга выступают серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини. В следующем матче Зверев сыграет с Медведевым, Циципас - с Надалем. Оба матча пройдут в пятницу.

Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету три победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Зверев, который занимает седьмое место в рейтинге ATP, является действующим победителем Итогового турнира. Всего в его активе 11 выигранных титулов ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.