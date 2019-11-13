Женская сборная России по баскетболу стартует в квалификации к чемпионату Европы 2021 года

ТАСС, 14 ноября. Российские баскетболистки начинают выступление в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года. Национальная команда проведет первый матч в Оренбурге против сборной Боснии и Герцеговины.

В Оренбург сборная России прилетела во вторник. Игра с боснийской командой пройдет в четверг, а уже в воскресенье российским баскетболисткам предстоит провести второй матч отборочного цикла против сборной Эстонии в гостях. В состав команды вошли 14 спортсменок: защитники Наталья Жедик ("Динамо", Курск), Елизавета Комарова (МБА, Москва), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Анна Лешковцева (МБА), Карина Низамова ("Надежда", Оренбург), форварды Татьяна Видмер ("Динамо", Курск), Анна Зайцева ("Ростов-Дон", Ростов-на-Дону), Анастасия Логунова (МБА, Москва), Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все - "Надежда", Оренбург), а также центровые Наталья Анойкина ("Динамо", Курск), Мария Вадеева (УГМК) и Альбина Ражева ("Надежда", Курск).

В квартет С со сборным России, Боснии и Герцеговины и Эстонии попала также команда Швейцарии. Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть Евробаскета получат победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.

По мнению генерального менеджера сборной Светланы Абросимовой, проведение матча за пределами Москвы нельзя назвать удивительной ситуацией, так как Оренбург заслужил принимать игру благодаря хорошим выступлениям "Надежды" на клубном уровне. В трех последних сезонах чемпионата России клуб один раз занял третье место, а в 2019 году стал победителем Кубка Европы FIBA. "Они прекрасно выглядят и в российском чемпионате, и на европейских первенствах", - сказала Абросимова журналистам.

Дебют Ковалева

Встреча станет первой для Александра Ковалева на посту главного тренера главной женской команды страны. На завершившемся в июле чемпионате Европы сборная России под руководством немца Олафа Ланге заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. При этом еще в 2004 и 2008 годах российские баскетболистки завоевывали бронзовые медали Игр, что является их высшим достижением на Олимпиадах. Президент РФБ Андрей Кириленко 1 августа заявил ТАСС, что контракт с немецким специалистом, работавшим с 2017 года, не будет продлен.

В начале октября исполком РФБ утвердил Ковалева, успешно работавшего ранее с юниорской командой, на новую должность. Летом 2019 года сборная России, составленная из игроков не старше 16 лет, под руководством Ковалева выиграла первенство Европы. В 2017 году Ковалев возглавлял женскую сборную России U19 (не старше 19 лет) и выиграл чемпионат мира. Также он тренировал женские молодежные команды России других возрастов, входил в тренерский штаб главной команды страны, в том числе в 2011 году, когда женская сборная одержала победу на чемпионате Европы.

Перед своей первой игрой в должности главного тренера Ковалев заявил, что все баскетболистки готовы к предстоящей встрече и проведут ее с полной самоотдачей. "Я считаю, что на сегодняшний день здесь собраны 14 сильнейших баскетболисток России, это не только моя позиция, но и всего тренерского штаба. К сожалению, за день до первого сбора травму получила Раиса Мусина, она должна была стать 15-й, но Мусина вместе с нами душой и сердцем, поддерживает и будет переживать за нас", - сказал Ковалев.

Чемпионат Европы среди женщин пройдет летом 2021 года в Испании и Франции. Действующими победительницами турнира являются испанские баскетболистки, которые минувшим летом обыграли команду Франции в финале со счетом 86:66.