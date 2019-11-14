Сборная России проиграла команде Западной хоккейной лиги в матче молодежной Суперсерии

ТАСС, 14 ноября. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 1:2 в овертайме пятого матча Суперсерии. Встреча прошла в канадском городе Саскатун (провинция Саскачеван).

Счет в матче открыл нападающий Максим Сорокин на шестой минуте первого периода, реализовав большинство. Сборная России вела игру к победе, однако за 20 секунд до конца встречи защитник Боуэн Байрэм перевел матч в овертайм. На третьей минуте дополнительного времени форвард Кален Эддисон забросил решающую шайбу и принес канадцам победу.

Суперсерия, в которой команда России играет по два матча против сборных Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и WHL, проводится в 17-й раз. Победитель определится по наибольшему количеству очков, баллы канадских команд в матчах против сборной России суммируются. В матчах с командой QMJHL российские хоккеисты сначала одержали победу (4:3), а затем уступили (3:4 ОТ). То же самое произошло в играх со сборной OHL (1:4, 3:2 Б).

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу канадских команд. 15 ноября команда Валерия Брагина встретится со сборной WHL в заключительной игре Суперсерии, которая пройдет в городе Принс-Альберт.

Команды канадских лиг одерживали итоговую победу 12 раз, на счету российской сборной четыре победы (2010, 2012, 2014, 2018). Турнир является подготовительным к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.