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НХЛ

"Даллас" обыграл "Калгари" в матче НХЛ. Гурьянов сделал передачу

Россиянин отметился результативным пасом в эпизоде с первым голом команды
Денис Гурьянов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Денис Гурьянов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 14 ноября. "Даллас" победил "Калгари" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джо Павелски (24-я и 59-я минуты) и Джастин Даулинг (47). У проигравших отличился Шон Монахан (50). 29-летний Даулинг забросил первую в карьере шайбу в НХЛ, всего в лиге он провел 34 матча, набрав 4 (1 шайба + 3 передачи) очка.

Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Павелски, он сделал один бросок и завершил игру с показателем полезности "+1". Всего в текущем сезоне 22-летний Гурьянов набрал 8 (4+4) очков в 15 матчах. Другой российский форвард гостей Александр Радулов не сумел отметиться результативными действиями, совершив один бросок, на его счету в текущем сезоне 10 (5+5) очков в 20 встречах.

"Даллас" занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 19 матчах. "Калгари" идет шестым, имея в активе 23 очка после 21 встречи.

В следующем матче "Даллас" 15 ноября на выезде сыграет с "Ванкувером", а "Калгари" двумя днями позднее в гостях встретится с "Аризоной".

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