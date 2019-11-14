Британец Эйлберг назначен главным тренером сборной России по выездке

ТАСС, 14 ноябр. Британец немецкого происхождения Фердинанд Эйлберг назначен на пост главного тренера сборной России по выездке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до 30 сентября 2020 года.

"Основная задача Эйлберга на новой должности - формирование сборной по выездке на Игры, а также достойное выступление всадников на турнире, на котором Россия будет впервые представлена командой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в обязанности Эйлберга входит разработка общих рекомендаций и принципов подготовки российских всадников на базе передовых методик, применяемых в лучших командах по выездке, работа с российскими тренерами для обмена опытом и повышения квалификации отечественных специалистов, а также тесное взаимодействие с резервом национальной сборной по выездке и молодежной командой.

В качестве спортсмена Эйлберг является серебряным призером чемпионата Европы по выездке 1993 года в команде. Тренерскую деятельность специалист начал с 1980 года, с 1981 по 1992 год он был тренером сборной Великобритании по троеборью, за это время вместе с британской командой он завоевал три серебряные и одну бронзовую награду Игр.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.