Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Британец Эйлберг назначен главным тренером сборной России по выездке

Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до 30 сентября 2020 года

ТАСС, 14 ноябр. Британец немецкого происхождения Фердинанд Эйлберг назначен на пост главного тренера сборной России по выездке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до 30 сентября 2020 года.

"Основная задача Эйлберга на новой должности - формирование сборной по выездке на Игры, а также достойное выступление всадников на турнире, на котором Россия будет впервые представлена командой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в обязанности Эйлберга входит разработка общих рекомендаций и принципов подготовки российских всадников на базе передовых методик, применяемых в лучших командах по выездке, работа с российскими тренерами для обмена опытом и повышения квалификации отечественных специалистов, а также тесное взаимодействие с резервом национальной сборной по выездке и молодежной командой.

В качестве спортсмена Эйлберг является серебряным призером чемпионата Европы по выездке 1993 года в команде. Тренерскую деятельность специалист начал с 1980 года, с 1981 по 1992 год он был тренером сборной Великобритании по троеборью, за это время вместе с британской командой он завоевал три серебряные и одну бронзовую награду Игр.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Футболист сборной Франции Мбаппе намерен выступить на Олимпийских играх 2020 года
Также игрок планирует выиграть с национальной командой чемпионат Европы 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС