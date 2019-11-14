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Футбол в России

Адиев стал главным тренером футбольного клуба "Чайка"

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан на полтора года
Главный тренер ФК "Чайка" Магомед Адиев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Чайка" Магомед Адиев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Магомед Адиев назначен главным тренером клуба "Чайка" (Ростовская область), выступающего в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано на полтора года.

Предыдущим тренером клуба был Дмитрий Воецкий, возглавлявший команду с 17 июня по 30 октября. После отставки Воецкого исполняющим обязанности был Юрий Лыков.

До этого Адиев работал помощником главного тренера грозненского "Ахмата" Игоря Ледяхова с декабря 2017 года по июнь 2018-го, также он возглавлял махачкалинский "Анжи" с июля 2018-го по июнь 2019-го. Под его руководством клуб, испытывавший финансовые трудности на протяжении всего сезона, занял 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко, и покинул лигу. 26 мая Адиев заявил об уходе из "Анжи".

"Чайка" занимает 11-е место в таблице первенства Олимп-ФНЛ, по итогам 23 туров клуб набрал 30 очков.

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