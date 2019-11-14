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Мировой футбол

Пеле рассказал, что из футболистов нынешнего поколения хотел бы сыграть вместе с Месси

Также трехкратный чемпион мира отметил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающего ПСЖ Неймара
Пеле EPA/MOURAD BALTI TOUATI
Описание
Пеле
© EPA/MOURAD BALTI TOUATI

ТАСС, 14 ноября. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле признался, что из футболистов нынешнего поколения хотел бы сыграть вместе с аргентинским нападающим испанской "Барселоны" Лионелем Месси. Слова Пеле приводит "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

"Я бы хотел сыграть с Месси. Он опытный игрок, который отдает отличные пасы, забивает голы и владеет дриблингом. Вместе мы бы заставили соперников волноваться о двух игроках на поле, а не об одном. Он самый совершенный на данный момент", - заявил Пеле.

Также Пале отметил форварда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающего французского ПСЖ Неймара, подчеркнув, что не считает его пока значимой фигурой.

Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Наравне с аргентинцем Диего Марадоной он является лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

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Мировой футбол
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