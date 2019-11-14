Олимпийский чемпион Козлов не согласен с увольнением старшего тренера бобслеистов Соколова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1988 года бобслеист Владимир Козлов выступает против отстранения от работы старшего тренера сборной России по бобслею Олега Соколова и считает, что этот шаг негативно отразится на прогрессе молодых пилотов и разгоняющих. Об этом Козлов сообщил ТАСС.

Соколов был отстранен от занимаемой должности 31 октября большинством голосов членов президиума Федерации бобслея России после пяти месяцев работы, временно исполняющим его обязанности назначен Павел Щегловский. Глава федерации Елена Аникина в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что Соколов покидает пост из-за недоверия к нему со стороны ряда своих коллег из регионов. По словам Аникиной, одной из главных претензий к Соколову было то, что распределение техники между спортсменами шло вопреки существующему рейтингу.

"Я не согласен с отстранением Соколова от работы старшим тренером национальной команды, - сказал Козлов. - В подготовительный период была проделана большая работа, проделана без всяких замечаний. Был выработан критерий отбора, и сам отбор успешно состоялся. И только после того, как отбор состоялся, появились заявления о его необъективности, хотя критерии были известны всем заранее".

"Допускаю, что критерии отбора не были до конца отработаны, но никто до того, как были сформированы составы на ближайшие международные старты, не высказывал критических замечаний к этому документу, - продолжил собеседник ТАСС. - Есть ли у меня опасения, что уход Соколова может негативно отразиться на выступлениях сборной в предстоящем сезоне? После большой проделанной работы в подготовительный период результат все равно будет. Осенью и опытные ребята, и молодые показывали на тренировках свои лучшие секунды".

Козлов, сейчас занимающий пост президента Федерации бобслея Москвы, также переживает за будущее российского бобслея. "Наши молодые ребята осенью на отборочных стартах уже проявили себя, они конкурентоспособные, - подчеркнул олимпийский чемпион. - А сейчас существует вероятность, что молодежь в ближайшем сезоне будут заявлять на менее важные международные старты, а Кубок мира пройдет мимо них. В этом случае ребята лишатся возможности набрать необходимые рейтинговые очки, которые будут нужны для выступления в следующем, предолимпийском сезоне".

Первый этап Кубка мира пройдет с 7 по 8 декабря в американском Лейк-Плэсиде, чемпионат мира - с 21 февраля по 1 марта - в немецком Альтенберге.