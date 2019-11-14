Заседание обновленного комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу прошло в Ньоне

ТАСС, 14 ноября. Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу провел первое заседание в новом составе, оно состоялось в Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Председателем комитета является россиянин Александр Алаев, его заместителем Педро Диаш (Португалия). Вице-председателями стали чех Петр Фусек, хорват Борис Дурлен и голландец Ханс Шеллинг. Также в комитет входят Томми Андерссон (Швеция), Джан Лука Анджелини (Сан-Марино), Мустафа Чаглар (Турция), Филипп Хертиг (Швейцария), Ерлан Джамантаев (Казахстан), Филипп Лафрик (Франция), Эмильс Латковскис (Латвия), Андреа Монтемурро (Италия), Чиприан Парашив (Румыния), Боян Павицевич (Сербия), Педро Роча Хунко (Испания), Сергей Слива (Литва), Сергей Владыко (Украина).

В ходе заседания были подведены итоги первого в истории чемпионата Европы (для футболисток до 19 лет) и чемпионата Европы среди женщин по мини-футболу, а также итоги первого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, который прошел в Алма-Ате, и других крупных турниров. Комитет подробно рассматривал вопрос формата отборочных турниров к чемпионатам Европы и мира по мини-футболу и принял решение о замене системы краткосрочных турниров на полноценный отбор с матчами по круговой системе дома и на выезде, по аналогии с большим футболом.

Также комитет подвел итоги европейского отборочного турнира к чемпионату мира по пляжному футболу, который прошел 19-27 июля в Москве. "Важно подчеркнуть, что УЕФА впервые поддержал, в том числе и финансово, отбор к чемпионату мира. Это первый, очень важный шаг, и во многом благодаря этой поддержке ФИФА доверила России право провести в 2021 году чемпионат мира в Москве. Теперь нам важно двигаться дальше, и мы понимаем, в каком направлении нам всем нужно работать, надеюсь, что в скором времени пляжный футбол станет полноценным членом семьи УЕФА", - отметил Алаев.

Кроме того, председатель комитета отметил, что Европа становится мировым центром мини-футбола и пляжного футбола, в ближайшие годы здесь пройдут все крупнейшие турниры. В их числе чемпионат мира по мини-футболу - 2020 в Литве, чемпионат мира по пляжному футболу - 2021 и чемпионат Европы по мини-футболу - 2022. Также Алаев выступит на исполкоме УЕФА 4 декабря с вопросом по регламенту чемпионата Европы по мини-футболу среди женщин (первый розыгрыш прошел в 2019 году) и будет определен город, который примет "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу.

Следующее заседание комитета пройдет весной 2020 года.