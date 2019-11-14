Роман Ротенберг посетил объекты Олимпиады-2022 в Пекине

ТАСС, 14 ноября. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба сборной России Роман Ротенберг посетил спортивные и инфраструктурные объекты зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В ходе рабочего визита Ротенберг осмотрел Государственный дворец спорта, на котором пройдут матчи олимпийского хоккейного турнира, и строящуюся Деревню спортсменов.

"Партнерские отношения с Китаем мы развиваем уже более трех лет, - сказал Роман Ротенберг. - Они позволяют нам планомерно готовиться к Олимпиаде 2022 года. Мы осмотрели олимпийские объекты и отметили, что наши китайские партнеры проделали очень большую работу".

Также глава штаба посетил арену и спортивную базу, где сборная России по хоккею проведет подготовку перед Играми. "Помимо этого, мы нашли базу для нашей сборной, где она будет готовиться, как это было перед Олимпиадой в Корее. Отметим отличные условия, предлагаемые китайской стороной, на базе есть все для тренировок и проживания - площадка размеров 60 на 26 метров, именно на такой пройдет олимпийский хоккейный турнир, отлично оборудованные тренажерные залы и многое другое для плодотворной работы", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане российские хоккеисты завоевали золото.