Тьерри Анри назначен главным тренером клуба MLS "Монреаль"

ОТТАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Французский специалист Тьерри Анри назначен главным тренером "Монреаля", выступающего в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом в четверг сообщает пресс-служба канадского клуба.

42-летний Анри подписал двухлетнее соглашение с опцией продления в 2022 году. Сумма контракта не разглашается.

"Мы очень рады сообщить о назначении [главным тренером] этой футбольной легенды. Анри добавит новой энергии нашему клубу", - заявил президент "Монреаля" Кевин Гилмор.

В качестве главного тренера француз работал только в "Монако". Он стал наставником этого клуба в октябре 2018 года и был уволен в январе из-за неудовлетворительных результатов команды. До этого он с 2016 по 2018 год работал в тренерском штабе сборной Бельгии.

Анри играл за "Монако", "Ювентус", "Арсенал", "Барселону" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Он становился чемпионом Франции (сезон-1996/97), Англии (2001/02, 2003/04), Испании (2008/09, 2009/10), обладателем кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2008/09). В составе сборной Франции он завоевывал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003). Всего за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.

Чемпионат MLS сезона-2019 завершился в ночь на понедельник победой клуба "Сиэтл". "Монреаль" не сумел выйти в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции. Новый сезон стартует в феврале 2020 года.