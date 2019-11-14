Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Тьерри Анри назначен главным тренером клуба MLS "Монреаль"

Ранее француз работал в этом качестве только в "Монако"
Главный тренер "Монреаля" Тьерри Анри EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Главный тренер "Монреаля" Тьерри Анри
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ОТТАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Французский специалист Тьерри Анри назначен главным тренером "Монреаля", выступающего в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом в четверг сообщает пресс-служба канадского клуба.

42-летний Анри подписал двухлетнее соглашение с опцией продления в 2022 году. Сумма контракта не разглашается.

"Мы очень рады сообщить о назначении [главным тренером] этой футбольной легенды. Анри добавит новой энергии нашему клубу", - заявил президент "Монреаля" Кевин Гилмор.

В качестве главного тренера француз работал только в "Монако". Он стал наставником этого клуба в октябре 2018 года и был уволен в январе из-за неудовлетворительных результатов команды. До этого он с 2016 по 2018 год работал в тренерском штабе сборной Бельгии.

Анри играл за "Монако", "Ювентус", "Арсенал", "Барселону" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Он становился чемпионом Франции (сезон-1996/97), Англии (2001/02, 2003/04), Испании (2008/09, 2009/10), обладателем кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2008/09). В составе сборной Франции он завоевывал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003). Всего за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.

Чемпионат MLS сезона-2019 завершился в ночь на понедельник победой клуба "Сиэтл". "Монреаль" не сумел выйти в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции. Новый сезон стартует в феврале 2020 года.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Серджио Бузато возглавил женскую сборную по волейболу и будет готовить команду к Олимпиаде
53-летний итальянец сменил на посту Вадима Панкова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС