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Летние неолимпийские виды спорта

Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на ЧМ-2019 в Парагвае

В окончательный список вошли 12 игроков
Игроки сборной России по пляжному футболу AP Photo/Paulo Duarte
Описание
Игроки сборной России по пляжному футболу
© AP Photo/Paulo Duarte

ТАСС, 14 ноября. Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачевым объявил состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Парагвае. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В состав команды вошли вратари - Максим Чужков ("Кристалл", Санкт-Петербург) и Павел Баженов ("Спартак", Москва), полевые игроки - Алексей Макаров, Антон Шкарин, Андрей Новиков, Федор Земсков (все - "Спартак"), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный, Кирилл Романов (все - "Кристалл"), Борис Никоноров, Остап Федоров (оба - "Локомотив", Москва).

Сборная России прибудет в Асунсьон 16 ноября.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Белоруссии, ОАЭ и Сенегала. Две лучшие команды из квартета выйдут в четвертьфинал турнира. Российская сборная выигрывала мировое первенство два раза (2011, 2013), в 2015 году команда стала бронзовым призером.

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Летние неолимпийские виды спорта
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