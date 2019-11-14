Тренер молодежной команды Латвии по футболу назвал сборную России серьезным соперником

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки до 21 года), с которой с пятницу на "Ростов-Арене" сыграют представители Латвии, является серьезным и мотивированным соперником. Такое мнение в четверг журналистам высказал старший тренер сборной Латвии Дайнис Казакевичс.

Российская команда в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года сыграет 15 ноября в Ростове-на-Дону со сборной Латвии, 19 ноября - в гостях с командой Сербии.

"Завтра нас ждет очень серьезный, мотивированный и мастеровитый соперник, потому что предыдущие игры показывали, что сборная команда России нашла, мне кажется, очень хороший баланс между индивидуально сильными игроками и хорошей качественной игрой. Рассчитывая на все эти моменты, про которые я говорил, мы, конечно, готовимся сами к игре, думаем, каким образом мы можем использовать свои сильные качества, чтобы завтра дать бой и быть в игре максимально долго и бороться за очки", - сообщил он.

По словам тренера, сборная России состоит из очень талантливых спортсменов. "На данный момент в сборной России действительно большая группа очень талантливых ребят, мне кажется, такое впечатление со стороны. Тренерский штаб нашел такое хорошее взаимоотношение, видно, что ребята мотивированы", - подчеркнул он.

Молодежная сборная России находится на второй строчке в пятой отборочной группе к чемпионату Европы 2021 года, набрав восемь очков в четырех матчах, лидирует сборная Польши (10).