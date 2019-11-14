Кириленко: женская сборная России по баскетболу должна стать стабильнее с новым тренером

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Российская федерация баскетбола (РФБ) поставила перед новым главным тренером женской сборной страны Александром Ковалевым задачу воспитать в молодых игроках команды стабильность. Об этом в четверг ТАСС сообщил президент РФБ Андрей Кириленко сразу после проведения мастер-класса для воспитанников спортивных школ Оренбурга.

8 октября исполком РФБ утвердил кандидатуру Ковалева на пост главного тренера женской сборной страны.

"Те тренеры, которые были до Александра Ковалева - прекрасные, но последние четыре года показывают, что у нас очень сильно обновился состав, лидирующие роли начинают занимать молодые игроки, которые несколько лет назад выиграли чемпионат мира для 19-летних, сейчас они заходят на основные позиции и чуть-чуть еще сыроваты, им необходимо прибавлять в стабильности. Мы ждем, когда же найдется тренер, с которым синергия произойдет и команда "выстрелит". Умеют играть, команда на хорошем уровне, но мы ждем сейчас, какой же тренер сможет правильно "выстрелить". Я надеюсь, что у Александра Ковалева это получится", - сказал Кириленко.

Он также отметил, что на Олимпиаде-2020 поклонники баскетбола точно увидят две российские сборные из четырех: это женская и мужская команды в формате 3х3, этот вид впервые будет представлен на Играх. "Женская команда (в классическом баскетболе - прим. ТАСС), к сожалению, не квалифицировалась на Олимпиаду. Мужская будет играть перед Олимпиадой квалификационный турнир", - добавил Кириленко.

В данный момент в Оренбурге российские баскетболистки проводят первый матч квалификации чемпионата Европы 2021 года против сборной Боснии и Герцеговины. После первой четверти сборная России уступает со счетом 14:19.