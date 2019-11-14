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Серия Гран-при по фигурному катанию

Тарасова: роль комментатора этапа серии Гран-при в Москве - настоящий подарок

Соревнования пройдут с 15 по 17 ноября на арене "Мегаспорт"
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Известный российский тренер Татьяна Тарасова расценивает как настоящий подарок возможность работать комментатором московского этапа серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет на льду арены "Мегаспорт" с 15 по 17 ноября. Об этом Тарасова рассказала ТАСС в преддверии старта.

"Я буду комментировать эти соревнования и расцениваю эту возможность как настоящий подарок, - рассказала Тарасова. - Очень хочется, чтобы всем участникам этапа сопутствовала удача, чтобы каждому из ребят удалось сделать все намеченное. Программы у ребят очень сложные, все хорошо катаются".

На вопрос ТАСС о первом выступлении олимпийской чемпионки Ксении Столбовой, которая дебютирует на льду в паре с новым партнером Андреем Новоселовым, Тарасова ответила: "Счастливого пути. Да, я видела их тренировки, но тренировки - это еще не соревнования. Их у ребят пока еще не было, московский Гран-при будет первым".

Татьяна Тарасова отметила атмосферу, царящую на льду "Мегаспорта". "Обстановка очень хорошая. Все в ожидании. Будет интересно", - сказала тренер.

На этапе серии Гран-при в Москве выступят следующие российские фигуристы: Александра Трусова, Евгения Медведева, Станислава Константинова, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также танцевальные дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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