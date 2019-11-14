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НХЛ

Капитан клуба НХЛ "Питтсбург" Кросби пропустит минимум шесть недель после операции

Хоккеист перенес операцию на мышцах кора
Сидни Кросби AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Сидни Кросби
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 14 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби пропустит не менее шести недель после операции. Об этом сообщает пресс-служба команды.

32-летний хоккеист перенес операцию на мышцах кора (комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника).

В текущем сезоне капитан "Питтсбурга" принял участие в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросив пять шайб и отдав 12 голевых передач.

Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), также на его счету золото чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016). Хоккеист выступает за "Питтсбург" с сезона-2005/06, за это время он провел 960 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1233 очка (451 гол + 782 результативные передачи). В розыгрышах плей-офф НХЛ на счету канадца 164 матча и 186 очков (66+120). Кросби три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

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