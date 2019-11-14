Капитан клуба НХЛ "Питтсбург" Кросби пропустит минимум шесть недель после операции

ТАСС, 14 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби пропустит не менее шести недель после операции. Об этом сообщает пресс-служба команды.

32-летний хоккеист перенес операцию на мышцах кора (комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника).

В текущем сезоне капитан "Питтсбурга" принял участие в 17 играх регулярного чемпионата НХЛ, забросив пять шайб и отдав 12 голевых передач.

Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), также на его счету золото чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016). Хоккеист выступает за "Питтсбург" с сезона-2005/06, за это время он провел 960 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1233 очка (451 гол + 782 результативные передачи). В розыгрышах плей-офф НХЛ на счету канадца 164 матча и 186 очков (66+120). Кросби три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).