Серджио Бузато возглавил женскую сборную по волейболу и будет готовить команду к Олимпиаде

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Итальянский специалист Серджио Бузато утвержден на посту главного тренера женской сборной России по волейболу. Соответствующее решение было принято в четверг президиумом Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Контракт 53-летнего Бузато, который сменил на посту Вадима Панкова, будет действовать до конца Олимпийских игр в Токио. 55-летний Панков покинул национальную команду по состоянию здоровья в сентябре 2019 года в преддверии Кубка мира. С 10 сентября итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера, приведя команду к бронзовым медалям Кубка мира.
"Бузато утвержден в своей должности. Он будет готовить команду к Олимпийским играм, - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко журналистам. - Единогласно Бузато назначен главным тренером, кандидатов не было, он давно работает в России. В его пользу сыграло то, что были завоеваны бронзовые медали на Кубке мира, отмечался фон выступления команды на Кубке мира, это была совершенно другая команда".
Шевченко также уточнил, что тренерский штаб национальной команды на данный момент не сформирован, а президиум ВФВ попросил обратить на данный аспект пристальное внимание. Также стало известно, что должность в сборной России Бузато будет совмещать с функцией консультанта в мужском московском клубе "Динамо".
В августе россиянки под руководством Панкова, в чей штаб входил и Бузато, завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио, заняв первое место в квалификационном турнире, который прошел в Калининграде. Всего в Играх примут участие 12 команд, соревнования по волейболу пройдут с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.
"Бузато наладил атмосферу в команде"
На президиуме в качестве основных причин в пользу Бузато было отмечено, что итальянский специалист сходу сумел завоевать бронзовые медали Кубка мира спустя лишь несколько недель после назначения. Также были отмечены кардинальные изменения в игре команды.
Сами волейболистки сборной отмечали, что с приходом Бузато в положительную сторону изменилась атмосфера внутри команды. Лидер сборной России Наталия Гончарова даже заявила, что "волейболистки будут просить федерацию сохранить итальянца в качестве главного тренера".
По словам Шевченко, за полгода до Олимпийских игр ВФВ проведет все необходимые подготовительные мероприятия. В частности, все игроки пройдут углубленное медобследование и получат индивидуальный план подготовки.
Сам Бузато в разговоре с ТАСС отметил, что очень рад возглавить сборную и считает это большой возможностью для себя, также подчеркнув, что размышляет над получением российского гражданства.
"Может, это [получение гражданства РФ] будущий шаг, ведь я очень долго живу в России, Россия - это мой дом. Я какое-то время, конечно, живу в Италии, но я очень уважаю Россию", - сказал Бузато.
Важно отметить, что главный тренер мужской сборной России финн Туомас Саммельвуо уже подал документы на получение российского гражданства. По словам Шевченко, просьба финна может быть удовлетворена в ближайшее время.