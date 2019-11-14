Серджио Бузато возглавил женскую сборную по волейболу и будет готовить команду к Олимпиаде

Контракт 53-летнего Бузато, который сменил на посту Вадима Панкова, будет действовать до конца Олимпийских игр в Токио. 55-летний Панков покинул национальную команду по состоянию здоровья в сентябре 2019 года в преддверии Кубка мира. С 10 сентября итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера, приведя команду к бронзовым медалям Кубка мира.

"Бузато утвержден в своей должности. Он будет готовить команду к Олимпийским играм, - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко журналистам. - Единогласно Бузато назначен главным тренером, кандидатов не было, он давно работает в России. В его пользу сыграло то, что были завоеваны бронзовые медали на Кубке мира, отмечался фон выступления команды на Кубке мира, это была совершенно другая команда".

Шевченко также уточнил, что тренерский штаб национальной команды на данный момент не сформирован, а президиум ВФВ попросил обратить на данный аспект пристальное внимание. Также стало известно, что должность в сборной России Бузато будет совмещать с функцией консультанта в мужском московском клубе "Динамо".

В августе россиянки под руководством Панкова, в чей штаб входил и Бузато, завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио, заняв первое место в квалификационном турнире, который прошел в Калининграде. Всего в Играх примут участие 12 команд, соревнования по волейболу пройдут с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

"Бузато наладил атмосферу в команде"

На президиуме в качестве основных причин в пользу Бузато было отмечено, что итальянский специалист сходу сумел завоевать бронзовые медали Кубка мира спустя лишь несколько недель после назначения. Также были отмечены кардинальные изменения в игре команды.