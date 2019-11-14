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Итоговый турнир ATP

Берреттини победил Тима в матче Итогового турнира АТР

Встреча завершилась в двух сетах

ТАСС, 14 ноября. Итальянец Маттео Берреттини победил австрийца Доминика Тима в матче третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $9 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу 23-летнего итальянца, посеянного на турнире под восьмым номером, 26-летний Тим имеет пятый номер посева. Спортсмены встречались в четвертый раз, Берреттини одержал вторую победу. Ранее Тим одержал две победы на турнире и гарантировал себе участие в полуфинале, Берретини шансы на выход в плей-офф потерял еще до матча с австрийцем.

Оба спортсмена играют в группе Бьорна Борга, где также выступают швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. Их встреча состоится позднее во вторник, в ней определится третий полуфиналист турнира, ранее, помимо Тима, выход в полуфинал из группы Андре Агасси себе обеспечил грек Стефанос Циципас. Также в этом квартете играют россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.

Берреттини занимает восьмую строчку мирового рейтинга, в его активе три победы на турнирах ATP, две из них одержаны в 2019 году. Максимальным достижением итальянца на турнирах серии Большого шлема является полуфинал Открытого чемпионата США (2019).

Тим занимает пятое место в рейтинге ATP, в его активе 16 титулов. Лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. Итоговый турнир в Лондоне завершится 17 ноября.

Теги
Итоговый турнир ATP
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