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КХЛ

Вратарь "Ак Барса" Билялов побил рекорд КХЛ по продолжительности "сухой" серии

24-летний голкипер не пропустил в первом периоде матча с "Трактором" и довел серию до 302 минут 38 секунд
Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Вратарь казанского "Ак Барса" Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по продолжительности серии без пропущенных шайб.

"Ак Барс" в четверг проводит домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора". 24-летний Билялов не пропустил в первом периоде и довел серию без пропущенных шайб до 302 минут 38 секунд. Он превзошел достижение Алексея Мурыгина, который в сезоне-2015/16 в составе "Локомотива" сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение 302 минут 11 секунд.

После первого периода "Ак Барс" ведет со счетом 2:0.

Билялов дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. Помимо "Ак Барса" он играл за ханты-мансийскую "Югру" и рижское "Динамо".

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