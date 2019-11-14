Вратарь "Ак Барса" Билялов побил рекорд КХЛ по продолжительности "сухой" серии

ТАСС, 14 ноября. Вратарь казанского "Ак Барса" Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по продолжительности серии без пропущенных шайб.

"Ак Барс" в четверг проводит домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора". 24-летний Билялов не пропустил в первом периоде и довел серию без пропущенных шайб до 302 минут 38 секунд. Он превзошел достижение Алексея Мурыгина, который в сезоне-2015/16 в составе "Локомотива" сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение 302 минут 11 секунд.

После первого периода "Ак Барс" ведет со счетом 2:0.

Билялов дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. Помимо "Ак Барса" он играл за ханты-мансийскую "Югру" и рижское "Динамо".