"Химки" победили "Олимпию Милан" в баскетбольной Евролиге

МЫТИЩИ /Московская область/, 14 ноября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" дома победил итальянскую "Олимпию Милан" со счетом 87:79 в матче восьмого тура Евролиги. Встреча прошла на арене "Мытищи" в присутствии 6781 зрителя.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, в его активе 24 очка.

"Химки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, одержав шесть побед и потерпев два поражения, "Олимпия Милан" находится на третьем месте с тем же числом побед.

В матче девятого тура Евролиги российский клуб 19 ноября на выезде сыграет с испанским "Реалом", "Олимпия Милан" в тот же день примет израильский "Маккаби".